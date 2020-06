Transport – Mise en place de la politique du secteur maritime

Intensifier la modernisation de la gouvernance du transport maritime. C’est l’objectif que se fixe l’Agence Maritime Portuaire et Fluviale (APMF). L’agence vient, hier à Anosy, de transmettre le document synthétisant la politique nationale du transport maritime à son ministère de tutelle, prône le renouveau.

« Madagascar a cherché à avoir sa politique nationale en matière de transport maritime depuis plusieurs années. L’absence d’une telle politique pèse sur la croissance économique étant donné qu’il n’y avait pas de guide pour une gouvernance et une régulation intégrées du transport maritime. La Politique Nationale de Transport Maritime (PNTM) se pose comme une articulation du secteur du transport maritime. Elle développe les avantages et les opportunités que le secteur peut apporter au pays. Elle crée un environnement qui facilite la croissance, le développement, la gouvernance et l’administration du transport maritime » avance le capitaine de vaisseau, Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l’APMF.

La validation de ce document a été effectuée en début d’année en présence des représentants de toutes les parties prenantes de ce secteur d’activité. Ces derniers ont, cependant, émis un bon nombre de réserves face à la version finale de la politique en question. « Malgré la consultation de tous ces acteurs, le document est encore loin de refléter les réalités que vivent les gens de mer », déplore Barthélemy Randria­narison, officier de la marine marchande.