Traitement – Plusieurs patients sortent des hôpitaux

De plus en plus de patients sont guéris dans la capitale et quittent les chambres d’hôpitaux de prise en charge du Covid-19. Ils ont été une vingtaine, hier. Sur les trente trois patients qui ont recouvert leur santé, neuf ont été traités au Centre hospitalier universitaire d’Anosiala, dix sept au CHU Joseph Raseta de Befelatanana, et sept à Toamasina, annonce le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, porteparole du Centre de commandement opérationnel (CCO).

Avec cette hausse des patients guéris, les lits disponibles dans les hôpitaux devraient augmenter. Ce ne serait pas le cas. «Certes, il y a des personnes guéries, et des lits sont libérés, mais il y a toujours de nouveaux cas admis », explique le responsable d’un hôpital de la capitale. Les hôpitaux y seraient toujours saturés.

Près de 33% des cas confirmés depuis le début de l’épidémie, au mois de mars, sont guéris. Concernant le traitement de ces patients qui ont vaincu cette maladie, dernièrement, le porte-parole du CCO a affirmé que six sur les sept patients rétabli au CHU d’Anosiala ont été traités avec la dose curative du Covid-organics (CVO). Au CHU de Befelatanana, le traitement d’un patient dépendrait de son état de santé. Des équipes du ministère de la Santé publique consulteraient les dossiers de chaque patient pour identifier le traitement le plus efficace entre les deux protocoles de soin déjà appliqués à Madagascar.