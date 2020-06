Service public – Reprise du transport sur l’axe Sud

Rejoindre Morondava ou Antsirabe, en provenance de Fianarantsoa ou de Toliara, via des moyens de transport en commun sera, à nouveau, faisable. Telle est la décision prise par les gouverneurs régionaux et le Centre de commandent opérationnel (CCO), au début de cette semaine. « Le transport vers l’Ouest, l’Est, le Sud est ouvert à partir du Vakinankaratra. Les véhicules sont autorisés à circuler, lorsqu’ils ne passent pas par Antananarivo ».

Ce service public sera, toutefois, très règlementé. Les transporteurs et les passagers doivent respecter à la lettre, les gestes barrières pour prévenir le Covid-19. Le port de cache-bouche est obligatoire.

Il y aura une prise de température de chaque voyageur, avant le départ. Tous doivent se laver les mains, fréquemment, et les coopératives doivent mettre en place un dispositif de lavage de main. Le nom de chaque voyageur et son contact doivent être inscrits dans le manifold, ainsi que le tarif du ticket de transport. Il n’y aura pas de hausse de prix du ticket de transport. Les véhicules doivent être désinfectés régulièrement. La rangée ne doit comporter que quatre passagers, pour un véhicule Sprinter, et trois passagers, pour un minibus. Les véhicules ne pourront pas accepter de passagers en dehors d’un stationnement.