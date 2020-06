Météo – Vigilance forte pluie dans le Nord et le Centre Est

La fin de semaine risque d’être pluvieuse dans la partie Nord et le centre Est de la Grande île. La vigilance forte pluie a été annoncée par les prévisionnistes, hier après-midi. Une dégradation des conditions météorologiques sera attendue vers la fin de cette semaine dans le Nord et le centre Est du pays. « En liaison avec l’influence prévue d’une large zone d’instabilité associée à une faible circulation dépressionnaire ainsi que le renforcement des alizés », indiquent les prévisions de la météo, hier.

Cette faible circulation dépressionnaire est due à un amas nuageux aux alentours de l’île britannique à l’Est des Seychelles, qui apportera une pluie. En conséquence, des cumuls de pluie seront importants et susceptibles d’engendrer des stagnations d’eau, des crues des rivières suivant le critère de vulnérabilités locales. Quatre régions seront grandement touchées, entre autres, les régions Analanjirofo, Diana, Sava et Toamasina I et II, Brickaville, Bealanana, Befandriana Avaratra et Mandritsara.