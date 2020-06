Lutte contre la désertification – Sol bien nourri rime avec santé humaine

Cela fait vingt-six ans, hier, que le monde commémore la Journée de la lutte contre la désertification et la sécheresse, avec cette année, le thème « Terre saine, personnes en bonne santé ».

Si la désertification s’amplifie, l’humanité fera face à d’énormes problèmes car elle aura du mal à faire développer l’agriculture. Ce qui signifie moins de ressources agricoles ou presque rien pour produire des fruits et légumes et des plantes médicinales, lesquels constituent de puissants anticorps pour les êtres humains et d’excellents remèdes contre les infections et les maladies.

Le changement climatique et les activités humaines ont de graves impacts sur la désertification du sol alors que la sécheresse, un phénomène naturel, est due à la faible précipitation et un paramètre qui influe sur la désertification.

Naturalistes et environnementalistes soutiennent que les populations dépendent trop des ressources naturelles en les exploitant comme énergies, bois de chauffe et de construction. « Elles déboisent, détruisent les forêts, tarissent les eaux de source et ces actes contribuent à la dégradation des sols », dénoncent-ils.

En conséquence, l’insécurité alimentaire, la famine, la pénurie d’eau potable, le phénomène migratoire, la baisse de productivité agricole sévissent, ce qui laisse parfois les populations dans une situation d’extrême pauvreté. L’état peut encore relever le défi en renforçant des politiques visant à régénérer les sols. Des associations félicitent déjà les actions du ministère de l’Environnement et du développement durable dans ces actions de reboisement et l’aménagement de bassins versants. Les autres entités ministérielles peuvent également agir en faveur du bien-être des sols.