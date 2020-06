Le Directeur Financier de Huawei présente un nouvel argument contre l’extradition américaine devant le tribunal canadien

VANCOUVER / NEW YORK (Reuters) – Le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, soulève un nouvel argument devant un tribunal canadien dans le but de lutter contre l’extradition vers les États-Unis sur des accusations de fraude bancaire, ont montré des documents judiciaires publiés lundi.

Les avocats de Meng affirment que le dossier soumis par les États-Unis au Canada est «tellement rempli d’erreurs intentionnelles et imprudentes» qu’il viole ses droits.

Meng, 48 ans, a été arrêtée à Vancouver le 1er décembre 2018, à la demande des États-Unis, où elle est accusée de fraude bancaire et accusée d’avoir trompé HSBC Holdings Plc (HSBA.L) sur les activités de Huawei Technologies Co Ltd en Iran.

Meng, la fille du milliardaire fondateur de Huawei, RenZhengfei, a déclaré qu’elle était innocente et luttait contre l’extradition.

L’arrestation a mis à rude épreuve les relations de la Chine avec les États-Unis et le Canada.

Une présentation PowerPoint que Meng a donnée à un banquier HSBC à Hong Kong en 2013 a été citée comme preuve clé contre elle.

Dans cette présentation, Meng a déclaré que Skycom Tech Co Ltd – une entreprise opérant en Iran – était « un partenaire commercial de Huawei », tandis que les États-Unis l’ont décrit comme une filiale non officielle.

Les avocats de Meng ont fait valoir que les procureurs avaient omis les principales divulgations faites par Meng dans la présentation concernant les opérations commerciales en cours de Huawei en Iran et que Skycom travaillait avec Huawei dans les ventes et les services en Iran.

Sans ces divulgations, les avocats ont déclaré que le résumé américain du PowerPoint était «trompeur de manière significative».