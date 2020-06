Institut Français de Madagascar – Le Rock et le Hira Gasy fusionnent sur scène

Une rencontre au sommet à ne pas rater pour célébrer la Fête de la musique. Deux univers musicaux se conjuguent sur la scène de l’Institut français de Madagascar ce week-end.

Deux célébrations pour le prix d’une seule? Entre la Fête des pères et la Fête de la musique, nul besoin de choisir. Autant les célébrer le temps d’un concert singulier. Aux côtés de votre illustre paternel, l’Institut français de Madagascar (IFM) vous invite ainsi, ce 21 juin à partir de 10h30, à vous installer confortablement chez vous et jouir d’un concert exceptionnel. Il sera directement diffusé via facebook, depuis la grande scène qui orne sa salle de spectacle. Un événement digne des plus grands festivals de musique actuels se découvre pour l’occasion, avec à l’affiche deux styles qui diffèrent, mais qui exclusivement pour l’occasion seront parfaitement complémentaires.

Le rock aussi tonitruant qu’harmonieux d’un côté et le hira gasy qui émerveille par son folklore s’accorderont sur la scène de l’IFM Analakely. C’est un privilège donc de pouvoir savourer les riffs et les mélodies électrisantes du groupe Dizzy Brains et ATM Project, sublimés par les rythmiques de Tambour Gasy ce dimanche matin.

Un partage musical

« Quand les riffs se baladent sur les sons du langoroana ! » souligne l’IFM Analakely en décrivant l’événement. Les groupes se rejoindront sur une scène qui promet d’être une symphonie de mélodies. Au-delà d’une inédite rencontre artistique, ce rendez-vous laissera surtout la part belle au partage et à une communion musicale pour tous les mélomanes qui le suivront. Un groupe apprécié pour ses chansons engagées et exaltantes, qui s’est forgé une réputation sur la scène internationale, Dizzy Brains se plaira à renouer avec les sonorités du terroir qui accompagneront ses titres les plus connus.

De même que le ATM Project emmené par Anjara à la guitare électrique, Tonny à la basse et Miora à la batterie, enivrera le public par son harmonie rock’n’roll. Les rythmiques et les percussions de Tambour Gasy égayeront encore plus les compositions. Un grand moment d’éclectisme musical en perspective. Ce prochain concert en ligne de l’IFM Analakely s’annonce exceptionnel. Dans l’espoir de pouvoir retrouver pour très bientôt cette salle de spectacle mythique, on se plaira toujours à profiter de ces projets inédits, que l’on peut tout aussi bien apprécier en famille depuis chez soi pour des moments vibrants.