Infection – Plusieurs cas symptomatiques détectés

Si on était habitué, au début de l’épidémie, à entendre les mots malades asymptomatiques, parmi les nouveaux cas de Covid-19 la tendance s’est inversée. De nombreux patients présentant les symptômes de la maladie, auraient été admis dans les hôpitaux de la capitale, ces derniers temps. « Nous avons trois nouveaux patients atteints du Covid19. Ce sont tous des cas symptomatiques. Ils toussent et ont un problème respiratoire », affirme un médecin d’un hôpital de prise en charge du Covid-19, sous couvert d’anonymat, hier. Dans un autre hôpital de la capitale, la moitié des patients présenteraient les symptômes habituels de la maladie, selon le constat d’un responsable de l’établissement. Toux sèche, écoulement nasal, fatigue, courbature, fièvre, perte du goût et de l’odorat. Tels seraient, généralement, les symptômes qui apparaissent chez ces patients.

Cette hausse progressive des cas symptomatiques a été constatée, depuis le début de la saison froide, à la fin du mois de mai. Il existerait un lien entre les deux faits. «L’épidémie s’aggrave avec l’hiver qui s’installe. Les défenses immunitaires diminuent avec le froid. Il est, par ailleurs, favorable au développement du virus. C’est la chaleur qui le détruit», explique un infectiologue. Un autre a sa propre explication. « Comme c’est également la saison de la grippe, ces patients peuvent avoir détecté à la fois le virus du Covid-19 et celui de la grippe. Donc, ils peuvent présenter les symptômes des deux maladies. ». D’autres médecins avancent que «cette hausse des cas symptomatiques est normale, avec la hausse des cas détectés, en général».

Madagascar compte actuellement neuf cent patients atteints du Covid-19, en cours de traitement. Huit sont sous haute surveillance, car ils présentent la forme grave de la maladie. « Nous n’avons pas encore beaucoup de forme grave. Mais la probabilité de détection de forme grave augmente avec la hausse des cas», prévient un médecin.