Exploitation forestière – Les bois ordinaires à évacuer sous peu

Frappés de suspension de coupe depuis janvier 2019 avec les bois précieux, des bois ordinaires légaux restent en stock, attendant leur sort. Une rencontre avec le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) a été initiée par le Groupement national des exploitants forestiers de Madagascar (GNEFM) les 11 et 12 juin derniers. « Il y a eu besoin de se retrouver autour d’une table pour sortir de l’impasse. La rencontre de deux jours a fait avancer bien des choses et nous restons confiants quant à la collaboration avec le MEDD », livre Claudie Razafintsalama, membre du GNEFM.

La ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina, en charge de l’Environnement et du développement durable, a fait savoir, à l’issue de cette rencontre, qu’une évacuation des stocks de bois légaux se fera dans les quatre prochains mois. Les exploitants de bois ordinaires devront donc prendre leur mal en patience. Un focus sur les textes juridiques et les documents stratégiques régissant l’exploitation forestière est en cours « afin d’apporter des innovations en vue d’asseoir une filière durable du bois », explique le MEDD.

La stratégie inhérente à cette évacuation de stocks, par quota par région est entre les mains du ministère qui prend en considération les éventuels dérapages des nouvelles coupes ou encore les activités illicites du secteur, pour que cela ne soit pas « une évacuation de stock sans fin ». « Il est difficile de quantifier ce stock car quelques-uns de nos membres sont actuellement sur terrain dans les forêts pour vérifier ce qui pourrait encore être utilisé », explique le membre du GENFM.

Le groupement compte une trentaine de membres dont dix sont titulaires d’un permis d’exploitation. La prochaine rencontre entre les deux entités devra révéler la levée d’interdiction des nouvelles coupes.