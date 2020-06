Examen – Le niveau des élèves baisse au CEPE blanc

Faible niveau. C’est le premier constat des enseignants au CEPE blanc de la Cisco Tana ville. L’examen blanc du CEPE et du BEPC s’est tenu cette semaine. Le CEPE a débuté mardi et s’est terminé hier. Les résultats sont attendus, lundi. Au premier abord, les élèves semblent avoir des difficultés sur quelques matières. « La connaissance usuelle a été le plus difficile, pour moi. A la fin, il y avait une question d’expression écrite que je ne maîtrise pas du tout », se désole Tahiana, un candidat qui a passé l’examen à l’Ecole primaire publique Analakely.

Pour un autre élève de ce même centre, ce sont les matières avec des leçons à apprendre qui ont été les plus difficiles. « L’histoire a été ma bête noire durant cet examen. Il y a eu des questions auxquelles que je ne m’attendais pas du tout », enchaîne-t-il.

L’examen blanc pour le CEPE s’est déroulé sur deux jours. « Dans le respect des mesures et pour que les épreuves ne soient précipitées. Quatre matières ont été bouclées la première journée et trois autres pour la deuxième journée », explique Nadia Razafindranaivo, directrice de l’EPP Analakely.

De leur côté, les enseignants craignent un mauvais résultat à l’issue de l’examen blanc. Avec les suspensions des cours durant un certain temps, le niveau des élèves a régressé. « Les élèves n’ont pas été suffisamment préparés à ces épreuves d’examen blanc. À première vue, ils ont trouvé l’opération difficile quand bien même ces questions aient déjà été traitées en classe. D’un autre côté, les élèves ont du mal à rester concentrés après ces semaines de suspension des cours », constate Tobia Rakotomanana, enseignant en classe de 7e . Pour l’enseignant, l’impact de la crise sanitaire est assez mal géré, les parents étant préoccupés et n’ayant pas le temps de faire réviser les enfants. « De nombreux élèves manquent de révisions, alors que c’est à la maison que les leçons doivent être renforcées », souligne l’enseignant. La circonscription Tana-ville enregistre près de quatre-mille-neuf-cent-cinquante-deux candidats aux examens blancs.