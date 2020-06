Covid-19 – Les banlieues de Tana dans l’œil du cyclone

Avec la propagation dans la capitale, le grand intervalle de temps entre la réalisation de prélèvements et la disponibilité des résultats d’analyses, le coronavirus sévit.

Le nombre total de malades du coronavirus en trois mois de lutte pour endiguer la pandémie, est passé, en vingt-quatre heures, de huit cent quatre-vingt-neuf à neuf cent dix-sept,. Soixante-et-un nouveaux cas positifs ressortent des résultats d’analyses de prélèvements réalisés quelques jours auparavant. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana justifie le retard par « une multiplication des prélèvements, dont l’analyse se fait en conséquence attendre ».

Concernant les cinquante-deux prélèvements effectués entre le 5 et le 11 juin, les résultats d’analyse ont été connus hier. Livrés par le Centre d’infectiologie Charles Mérieux à Ankatso, ils font état de quinze cas positifs dont l’un est localisé à Moramanga, le reste se trouvant dans la capitale. Avec un effectif de neuf cent malades dépassé à l’échelle nationale, le coronavirus risque d’avoir pour nouvel épicentre, Antananarivo.

Agglomération en déconfinement, la capitale comprend en banlieue quatre localités d’où sont issus les porteurs du covid-19 annoncés hier. La population d’Ampitatafika, de Bemasoandro-Itaosy, d’Ambodiafontsy, d’Alakamisy Fenoarivo ont été alertés hier. Au centre-ville, les arrondissements de la capitale n’échappent pas au coronavirus. Des cas positifs détectés sur des habitants d’Ambanidia, Morarano, Andohatapenaka et Tsaramasay sont rapportés. À l’hôpital d’Andohatapenaka, est actuellement traité un malade en état grave.

Les chiffres d’hier conduisent au constat d’un nouveau foyer du coronavirus en devenir, qu’est la capitale. Un come-back du coronavirus s’accomplit progressivement. Sur un total de cinquante-deux nouveaux malades recensés pour Antananarivo et ses environs, vingt sont découverts à partir de prélèvements analysés à l’hôpital HJRA, cinq à partir de ceux de l’Institut Pasteur à Avaradoha et le reste détecté par le Centre d’infectiologie Charles Mérieux, seul établissement révélant en détails les quartiers et lieux de détection des porteurs du covid-19, en ce qui concerne la capitale.

À l’hôpital de Befelatanana où trois malades sont en état grave, trente-neuf prélèvements effectués le 6 juin, révèlent l’existence de treize cas positifs, selon ce qu’a rapporté hier la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Neuf cent-dix-sept malades du coronavirus y sont actuellement traités, et parmi eux les soixante-et-un porteurs du covid-19 enregistrés hier.

Antsirabe est le lieu de découverte de trois contaminés tandis qu’à Sainte-Marie, deux autres sont répertoriés. A Tsiroanomandidy, le cas d’un nouveau malade est annoncé. S’agissant de la ville de Toamasina, trois patients en état grave sont à l’hôpital de Morafeno, un autre à Analakinina. Hier, huit patients en état grave sont totalisés ainsi que quatre cent quatre-vingt-dix guéris. Quinze patients traités avec le Covid-organics figurent parmi les trente-trois guéris déclarés hier.