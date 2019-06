Tennis – Circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo étape 1, belle entrée pour les malgaches

Chapeau : Madagascar enregistre trois victoires sur quatre durant la première journée d’hier. Les choses sérieuses vont débuter ce jour au Club Olympique de Tananarive.

Une belle mise en train. Les joueurs malgaches en lice à la première étape au circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo qui a démarré depuis hier au Club Olympique de Tananarive (COT) se sont plutôt bien comportés.

Chez les garçons, Toky Ranaivo, 423e mondial et tête de série numéro un du tournoi, a passé sans encombres le premier tour. Il a mis moins d’une heure pour s’imposer devant l’Indien Nihal Kothari (6/1 6/0).

En huitièmes de finale, il aura à affronter le Français d’origine malgache Johann Rakotomaharo, gagnant du Tchèque Jakub Prachard en deux sets (6/4 6/4).

Pour les autres Malgaches, on notera la victoire par « walk over » de Dimitri Rabeson sur le Britannique Max Basing. Après, Fenosoa Rasendra et Kiady Andria-naivo, pour leur part, n’entreront en lice que ce jour, respectivement contre l’Indien Aditya Chopra et le Serbe Luka Jovanovic.

Match choc

Chez les filles, on retiendra la victoire de Maholy Razakaniaina contre la Russe Leksina Ekaterina (7/5 6/2), tout comme la défaite de Safidisoa Nomenjanahary contre la Française Tea Zivic (4/6 2/6).

Ce jour, Maholy Razakaniaina s’opposera à la Française Constance Levivier. Le match à suivre sera la confrontation entre Narindra Ranaivo et l’autre Française Jenny Lim, gagnante de la Norvégienne Ingrid Danevad (6/3 6/0).

Dans le bas du tableau, Mialy Ranaivo et Fitia Rakotondramboa auront respectivement comme adversaires l’Indienne Are Adithi et la Réunionnaise Vidot Brard.

On verra aussi à l’œuvre Finaritra Andriamadison contre l’Ukrainienne Dyadchenko et Tsantaniony Iariniaina, face à la Russe Vasilisa Lisina.

Le reste des matches du premier tour chez les garçons débuteront la journée d’aujourd’hui, avec le début du tableau pour les doubles.

Les autres résultats

Garçons

-Samy Proy (France) bat Ritvik Nadikude (Inde) 6/0 6/1

-Tshepo Morsawa (Botswana) bat Marshall Hulett ( Afrique du Sud) 6/4 6/3

-Hussein El Tawil (Egypte) bat Sankaar Choubey (Inde) 6/3 6/0

-Neelam Devaharshith (États-unis) bat Louis Leccia (6/4 6/3)

Filles

-Dyadchenko (Ukraine) bat Sarah Introcaso (Maurice) 6/0 7/6

-Lisina Vasilisa (Russie) bat Ratovondrahona (France) 6/2 6/1

-Bakre Boluwatife (Angleterre) bat Are Adithi (Inde) 6/4 6/2