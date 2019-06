Santé infantile – Des jouets asphyxient des enfants

Les jouets pullulent au marché en ce mois de juin. Le ministère de la Santé publique lance un appel.

Alerte. Faites attention aux objets avec lesquels jouent vos enfants. Trois accidents de suffocation provoqués par ingestion de jouets, ont été notifiés en trois jours successifs, auprès du Centre hospitalier Soavinandriana (Cenhsoa), la semaine dernière, selon une communication du ministère de la Santé publique, publiée le 16 juin. Les victimes seraient âgées de moins de 6 ans, selon toujours l’information. Ce cas est courant, d’après le directeur général de l’hôpital, le Professeur Andriamparany Fanomezan-tsoa Rakoto. « Nous enregistrons environ des cas deux fois par an », affirme-t-il, hier. Spécialiste de la sphère Oto-rhino-laryngologie (ORL), il martèle l’ampleur du danger de certains jouets pour l’enfant. « Si le ballon éclate, une partie peut terminer dans la voie respiratoire et étouffer la victime», indique-t-il.

Dans le communiqué publié par le ministère, qui a pour objet d’« avis relatif aux risques de suffocation ou d’asphyxie par ingestion accidentelle de petits objets chez les enfants », il est indiqué que « L’obstruction de la bronche par le corps étranger entraine une rétention des sécrétions en aval, ce qui explique les difficultés respiratoires ».

Normalisation

Par ailleurs, extraire un corps étranger dans les voies respiratoires serait « relativement difficile ». Cela nécessiterait une opération sous anesthésie générale.

La victime doit donc, être impérativement amenée à l’hôpital. Tout le monde devrait toutefois, maîtriser les gestes de premiers secours. En outre, les professionnels de santé sensibilisent les parents de ne jamais laisser des enfants, surtout, les moins de 4 ans, accéder à des jouets ou à des aliments connus pour entrainer des risques de suffocation, à l’exemple des cacahuètes…

Des lois devraient régir l’importation des jouets. Le ministère de la Santé publique exige, aussi, aux fabricants, aux distributeurs ou aux importateurs des produits de mentionner les risques de suffocation liés au blocage des voies respiratoires. Il sollicite, en outre, les autorités en charge de la normalisation, à diligenter des recherches fondées sur les expertises scientifiques portant sur les risques de suffocation en étudiant, selon les caractéristiques des produits.

La méthode de Heimlich selon wikipédia

– Reconnaître la situation : la victime est en train de manger, comportement de la victime, elle porte brutalement les mains à la gorge, garde la bouche ouverte, n’émet aucun son ni aucune parole, fait des efforts pour respirer, s’agite, puis, si l’on ne fait rien, devient bleue et perd connaissance.

– Évaluer l’importance de l’étouffement : Demander « Êtes-vous en train de vous étouffer ? »; et si la personne ne répond pas.

– L’encourager à tousser.

– En cas d’échec, donner une à cinq tapes dans le dos.

– En cas d’échec, effectuer une à cinq compressions abdominales (méthode de Heimlich).

– Recommencer les étapes quatre à cinq fois, jusqu’à ce que la personne reprenne une respiration spontanée. En général, ceci est constaté par de la toux, des cris, des pleurs, et par l’expulsion du corps étranger. Si la personne tombe dans l’inconsciente, il faut alors l’accompagner au sol pour éviter une blessure supplémentaire.

Dans tous les cas (même si la méthode est efficace), prévenir les secours.