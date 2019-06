Maurice – Le plan de l’hôpital de Moka finalisé

Deux ans de travaux, rien que pour le plan. Le début des travaux de construction de cette infrastructure était censé avoir lieu en 2017.

Deux ans se sont écoulés depuis l’annonce initiale du début des travaux du nouvel hôpital ophtalmologique à Moka. Et ce n’est que maintenant que le plan a été finalisé. Il nous revient qu’un appel d’offres sera lancé le mois prochain afin de choisir un entrepreneur pour les travaux de construction. Ceux-ci, qui devaient en effet débuter en 2017, sont finalement prévus avant la fin de cette année, indique-t-on.

Les travaux devront durer entre huit mois et un an, ce qui fait que l’hôpital devrait être livré au dernier trimestre de 2020. Le nouveau bâtiment, qui sera construit à proximité de l’hôpital ophtalmologique de Moka, est entièrement financé par l’Arabie saoudite au coût de Rs 800 millions (8 milliards d’ariary).

Cet immeuble «ultramoderne» s’étalera sur une surface d’environ 42 000 m2. Il comptera environ cent cinquante lits et au moins sept salles d’opération. Des services médicaux avancés seront également offerts. Par conséquent, de nombreux patients n’auront plus besoin de se rendre à l’étranger pour recevoir les soins nécessaires.

Annoncé en 2015

Le projet d’un nouvel hôpital ophtalmologique a été annoncé pour la première fois en 2015 par le ministre de la Santé de l’époque, Anil Gayan. Ce dernier avait soutenu que «2017 sera une année de grands développements dans le secteur de la santé.» La construction d’un nouvel hôpital ophtalmologique avait alors été évoquée avec insistance jusqu’à décembre 2016, sans pour autant que soit précisée la source de financement.

Puis, en janvier 2017, Anwar Husnoo a succédé à Anil Gayan. La même année, lors d’une visite de l’ancien ministre Showkutally Soodhun en Arabie saoudite, le financement par un don a été évoqué. S’est ensuivie une série d’accords signés en juillet 2018, lors de la visite d’une haute délégation saoudienne menée par Abdulaziz Bin Saud, ministre de l’Intérieur de l’Arabie saoudite, au Prime Minister’s Office. (…)

