Finances publiques – Retard dans l’exécution budgétaire

La lenteur des procédures se fait ressentir au niveau de la finance publique, des tentatives de fluidification sont entreprises.

Nuance entre rapidité et précipitation. C’est le message véhiculé par les autorités lors de l’inauguration officielle de la nouvelle infrastructure de la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales de la Région Atsinanana hier à Toamasina. L’événement aurait aussi été l’occasion pour le ministère de l’Économie et des finances de lancer officiellement le guide pratique de l’exécution budgétaire pour cette année. « À noter qu’une meilleure appropriation des règles et procédures relatives à l’exécution budgétaire est primordial pour asseoir une bonne gouvernance financière. Les budgets contribuent efficacement à réaliser les objectifs de politique publique mais aussi à fournir au public des services de bonne qualité », avance Richard Randriamandrato, ministre de l’Économie et des finances.

Avec les retards de mise en œuvre de la loi de finance rectificative de cette année, l’objectif de l’élaboration de ce guide est d’arriver à simplifier les démarches pour optimiser la fluidité de l’exécution budgétaire suite aux réformes entrant dans le système de gestion des finances publiques malgache.

Partenariat

Des retards d’exécution sur le cas des employés de courte durée dont la situation reste encore incertain jusqu’à présent après les récentes déclarations concernant l’assainissement de l’administration publique. « Il est vrai que la suspension du recrutement a été décidée. Cependant, aucune suspension de contrat avant terme n’a été effectuée malgré les bruits qui courent. Le retard de paiement du salaire d’une partie des ECD s’explique surtout par les retards de procédures causés par la fusion de certaine direction et département ministériel. Situation que nous nous efforcerons de résoudre d’ici la fin de ce mois », rassure Oliva Randim­biarisoa, directeur général des finances et des affaires générales.

Le projet de remise à jour du guide pratique de l’exécution budgétaire symbolise, présentement le concept de continuité de l’État dans la mesure où le programme a été initié en 2016 en s’achevant aujourd’hui sur une note positive. « Les nouvelles directives de l’exécution du budget constituent une réalisation importante. Il s’agit du résultat clé d’un partenariat de trois ans entre l’USAID, le bureau d’assistance technique du Trésor américain et le Ministère. Ce projet vise à améliorer les procédures budgétaires et mener à bien la mise en place du Compte Unique du Trésor », souligne John Dunlop, représentant de l’Ambassadeur des États-Unis à Madagascar.

Le Guide présenté hier concerne le budget de l’Etat hors EPN (Établis­sements Publics Nationaux) et les CTD. Procédure détaillée et pratique concernant les champs d’intervention de tous les acteurs budgétaires. « il s’agit pour nous d’obtenir une gestion transparente et saine de façon à rendre compte au contribuable de la façon dont nous gérons leurs impôt », conclut le ministre des Finances.