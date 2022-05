Toliara – Opération de relèvement après Jasmine

Les fokontany de Maha­vatse II Est et Tanambao Motombe ont été indiqués par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) comme ayant enregistré le plus de sinistrés à Toliara ville après le passage du cyclone Jasmine le 26 avril dernier. Trois cents personnes à la fois sinistrées et vulnérables ont été ciblées par la direction régionale de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine par l’intermédiaire du FID (Fonds d’intervention pour le développement) pour effectuer des activités d’assainissement, de curage de canal et de réhabilitation de pistes dans leur fokontany respectif, pour bénéficier des aides sous forme de travail contre argent. Selon les explications, les activités en réponse aux crises menées par le ministère soutiennent les communautés et contribuent au renforcement de leur capacité à faire face aux chocs. L’achèvement de la première phase du travail de 20 jours a été marqué samedi dernier par un premier paiement des ménages travailleurs. Le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, Edally Ranoelson, est venu remettre les 50000 ariary par ménage travailleur à l’EPP Mahavatse II, en compagnie du maire de la commune urbaine de Toliara, Vita Dédé Sidison, et du préfet de Toliara, Lydore Solondraza. « Cette action signifie que l’Etat ne vous oublie pas et vous appuie pour que les impacts du cyclone soient amoindris » a déclaré le gouverneur à l’endroit des bénéficiaires.