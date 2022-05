Législatives françaises – Une liste indépendante en campagne à Madagascar

Rassembler et amplifier les voix des Français hors de France. Voilà, entre autres, les arguments de campagne de la liste conduite par Ali Camille Hojeij, avocat de carrière. Une liste indépendante, candidate aux élections législatives françaises, dans la dixième circonscription des Français établis hors de France.

Avec sa suppléante, Sandra Gorayeb, dont le grand-père a résidé à Madagascar, plus précisément à Antsiranana, et dont le père y est né, Ali Camille Hojeij est arrivé en terre malgache, samedi. Une visite d’un peu moins d’une semaine, durant laquelle, sa suppléante et lui comptent mettre en avant tous leurs a touts-charmes a fin de séduire les électeurs français qui résident dans la Grande île. Parmi ses arguments, il y a, notamment, ce qu’il juge être “les errances”, de la députée sortante vis-à-vis de ses promesses de campagne. Ce qui aurait eu pour résultat de doucher l’engouement de l’électorat français à Madagascar, durant l’élection présidentielle, en avril.

Dans un contexte électoral marqué par les clivages et une abstention conséquente durant la présidentielle, la liste conduite par Ali Camille Hojeij se veut être rassembleur et porteur d’un nouveau souffle. Il affirme “vouloir prendre le temps d’écouter les compatriotes à Madagascar”, afin d’être à même “d’amplifier leur voix”. Il estime que les Français résidant hors de France sont laissés pour compte. Outre les questions de l’éducation ou de la santé, la situation des entrepreneurs français hors de l’Hexagone est une des préoccupations de la liste conduite par Ali Camille Hojeij. Pour démarrer sa campagne en terre malgache sous les meilleurs auspices, il a assisté à une messe chez le père Pedro Opeka, au centre Akamasoa, à Andralanitra, dimanche.