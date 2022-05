Inauguration d’une mosquée – Le Pape bohra attendu à Mahajanga

Branle-bas de combat pour la communauté bohra Dawoodi à Mahajanga.

La plus grande mosquée de cette communauté sera inaugurée dans la soirée. Elle attend ainsi impatiemment l’arrivée de son Pape ce jour. Cette visite est une grande première pour cette congrégation et surtout pour la ville de Mahajanga.

Le 53ème Daï Chef Spirituel des Dawoodis bohra, Sayedna Ali Qadar Mufaddal Saifuddin, inaugurera la plus grande mosquée de cette communauté à Mahajanga, ce soir.

Le séjour du chef spirituel des Dawoodis bohra durera jusqu’au samedi prochain.

Une réunion restreinte de l’Organe Mixte de Conception (OMC), s’est déroulée hier au siège de la région Boeny au bloc administratif à Ampi­sikina, dirigée par le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andrian­tomanga et le Préfet de Mahajanga, Lahiniaina Fitiavana Ravelomahay, et les représentants des forces de l’ordre à Mahajanga.

Les représentants des cadres communautaires Dawo­oudi bohra de Maha­janga ont été présents à cette séance.

La réunion était liée aux questions de sécurité durant la visite du Souverain dans la cité des Fleurs. « La visite d’un tel grand personnage, et de surcroît un grand serviteur de Dieu, est une bénédiction pour nous ainsi que pour la ville et pour la région toute entière. Les représentants de l’état dans cette région, en l’occurrence le Préfet de Mahajanga et la PDS de la commune urbaine de Mahajanga avec le Gouverneur, feront en sorte que le Pape sera dignement reçu et protégé », a rassuré le Gouverneur.

Quelques milliers de membres de la congrégation bohra venant de l’étranger et surtout des différentes régions du pays seront présents pour assister à ce grand événement ce soir, d’après les responsables du protocole de la communauté bohra.

Ces derniers ont déjà rendu une visite de courtoisie au Gouverneur de la région Boeny, lundi dernier à son bureau à Ampisikina.

A Mahajanga, la communauté bohra compte quelques centaines de membres également.