Éclairage – Des lampes vandalisées sur la rocade

Les éclairages sur la rocade Nord-Est s’éteignent, progressivement. L’Agence routière de Madagascar dénonce plusieurs actes de vandalisme sur cette route.

PROBLÈME technique ou vol ? C’est la question qui se pose chez les usagers de la rocade NordEst, entre Andranobevava et Amoron’Akona. Plusieurs lampadaires qui éclairent cette route sont éteints, actuellement. À Nanisana, à Ambohimahitsy et sur la bretelle qui relie Nanisana et Ankadindramamy, près d’une dizaine de lampes ne sont plus allumées. « Je ne pense pas que ce soit du vol. La lampe est inaccessible, vu la hauteur de ce long support vertical. », avance un usager de la route, hier. D’autres supposent que c’est le fruit des actes de vandalisme.

Une information affirmée par une source auprès de l’Agence routière de Madagascar (ARM). « Le problème de raccordement survenu l’an dernier, est déjà réglé à l’intégral, avec la Jirama. Officiellement, donc, toutes les lampes sur la rocade fonctionnent. Si des lampes ne fonctionnent pas, c’est probablement, dû au vol. Cela ne peut pas être un problème technique, car ces lampes sont en circuit. S’il y a un problème technique, toutes ne s’allumeront pas. Alors que ce n’est pas le cas. », précise la source. Sur un même support, une lampe s’allume, une autre est éteinte. À quelques mètres de là, les deux luminaires d’un même support sont éteints.

Vols à répétition

L’ARM n’est pas au bout de ses surprises. Au mois d’août de l’an dernier, cette agence a déposé des plaintes de réserve pour les vols à répétition et la détérioration de la nouvelle infrastructure. « Les passerelles qui servent de protection, sont utilisées pour faire sécher du linge. Des barres de métal sont sciées et pillées. Des fils de conduite d’électricité sont arrachés », détaille la source auprès de l’ARM. Depuis, les actes de vandalisme se poursuivent sur cette rocade, ouverte au mois de juin de l’an dernier. L’ARM continue l’entretien de cette route. Bien que normalement, ce sont les communes qui doivent assurer l’entretien et le contrôle des infrastructures, après la réception de la route. Interrogé sur ces lampadaires non fonctionnels, un responsable au sein de la commune urbaine d’Antananarivo indique que ce n’est pas dans ses compétences. L’ARM collabore avec les fokontany, pour conserver ces infrastructures.