Circulation – L’application du nouveau plan maintenue pour le 22 mai

Le nouveau plan de circulation du côté d’Analakely sera appliqué directement à partir du 22 mai. La Commune Urbaine d’Antananarivo l’a annoncé, hier lors d’un point de presse. « Le nouveau plan sera applicable à partir du 22 mai, les forces de l’ordre seront sur place afin d’organiser le changement pour le jour J », indique le Commissaire Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité urbaine au niveau de la Commune Urbaine d’Antananarivo.

La CUA commence actuellement à enlever les ilots qui ne seront plus utiles. Les marquages au sol continuent ainsi que la pose des panneaux des signalisations afférentes à ce changement. Les bus concernés par le changement seront notifiés par rapport au changement de l’itinéraire. « Les transporteurs acceptent les changements apportés notamment la suppression et déplacement de l’Arrêt Bus 119 actuel (Ambohijatovo).», enchaîne-t-il. Des nouveaux tracés seront mis à disposition des taxi-be dans le but de réduire les embouteillages. Des petits changements pourront intervenir par rapport au résultat. « Des études ont été menées avant la mise en place de nouveau plan. Il s’agit d’un plan théorique et on va l’appliquer le 22 mai. Des changements pourront s’opérer au fur et à mesure », indique le DTMU. Une note sera appliquée aux arrêts des taxis. Des parkings payants sont également supprimés.

Les points marquants de ce nouveau plan se posent sur la création d’un nouveau rond point au niveau du SUPER MUSIC Analakely. Il y a également le déplacement des Arrêts-bus d’Andohan’Analakely au niveau de la Rue Razafindriantsoa (Derrière les pavillons Analakely) ou encore la suppression et déplacement de l’Arrêt Bus 119 actuel (Ambohijatovo), mais également la suppression de l’intersection au niveau de la place Goulette « place du 19 Mai 1929. Le nouvel Itinéraire pour les usagers consiste, par exemple, à rejoindre le nouveau rondpoint prévu à Andohan’Analakely pour tous les véhicules venant d’Ambohijatovo vers Anosy. Pour aller à Antaninarenina, les usagers prendront la Rue Andrianampoinimerina, puis la Rue Paul Dussac (REX). Ceux qui souhaitent aller depuis Analakely vers Anosy prendront la rue Andrianampoinimerina jusqu’à l’Avenue Jean Ralaimongo (Tunnel d’Ambohidahy).