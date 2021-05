Soavinandriana – Indignation contre l’agression d’une huissière

Les actes de violence infligés à une huissière de justice, âgée d’une soixantaine d’années, le mercredi 12 mai, à Soavinandriana, sont inadmissibles, selon la chambre nationale des huissiers et commissaires-priseurs de Madagascar.

La victime a été séquestrée, blessée et volée dans une maison où elle exécutait légalement une sommation pour des héritiers en conflit. Ses collègues s’indignent contre les auteurs de l’agression. « Nous n’acceptons pas non plus le fait de citer les noms de personnes haut placées ou de se prétendre être proche du pouvoir pour menacer les huissiers en exercice de leur fonction. », ont-ils communiqué, hier.

« Il est nécessaire de souligner que nous jouons un rôle important dans la mise en place et le respect de l’État de droit qui détermine surtout l’accomplissement de nos devoirs. », poursuivent-ils. Ils font également appel aux autorités concernées de suivre de près l’affaire et de prendre des mesures sévères s’y rapportant.

La huissière est toujours en convalescence. Elle a déjà été auditionnée après avoir déposé plainte au parquet.