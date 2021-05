Rugby – Qualification JO : Les Ladies Makis peaufinent leur préparation

Dernière ligne droite. Les Ladies Makis Seven reprennent l’entrainement après une semaine de break. Elles viennent de disputer le tournoi «Sevens Solidarity Camp» en Tunisie du 1er au 8 mai. Celui-ci entrait dans le cadre de la préparation au tournoi de barrage à Monaco du 19 au 21 juin, qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Dix neuf joueuses sont en regroupement depuis hier au centre de formation du stade des Makis à Andohatapenaka.

Quatorze d’entre elles ont formé la sélection qui a fait le voyage en Tunisie, deux autres étaient dans la présélection et deux nouvelles recrues sont membres de l’équipe nationale à XV. Les filles s’entraînent trois fois par semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi. «Le dernier mois de préparation sera consacré à la rectification des erreurs lors du tournoi de Tunisie, notamment en attaque, défense, touche et mêlée, sans oublier bien sûr la consolidation de la condition physique » confie le sélectionneur Eric «Sefo» Randrianarison.

La première journée d’entraînement d’hier a été marquée par l’analyse de la situation et la planification des activités à réaliser pour le dernier mois de préparation, basées sur les différents points à améliorer, sous l’égide de l’entraîneur principal Eric « Sefo » Randrianari­son, son adjointe et le préparateur physique.

Dernier réglage

Le bilan du tournoi en Tunisie est plus ou moins positif. «D’une part, je suis satisfait de la performance des filles lors de la première journée du tournoi. Elles ont bien appliqué les consignes. Encore fraîches, elles étaient efficaces en attaque et en défense » fait remarquer le coach Eric «Sefo». De l’autre, « vu qu’elles étaient en sous-effectif, le remplacement n’était pas évident. Par conséquent, les joueuses s’étaient senties de plus en plus épuisées lors de la deuxième journée et lors du deuxième tournoi » analyse le coach principal, qui a suivi à distance en live tous les matches.

C’était une occasion pour les techniciens de repérer les erreurs et lacunes des Ladies Makis. Douze équipes réparties en trois poules de quatre disputeront le dernier tournoi de repêchage à Monaco. Madagascar évoluera dans le groupe de la France, de Hong Kong et de la Colombie. «Nos atouts résident plutôt dans les années d’expériences de la plupart de nos éléments qui ont déjà joué la qualification aux JO à Dublin en 2016 et à la coupe d’Afrique ces dernières années» souligne le technicien.