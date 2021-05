Lutte contre la covid-19 – Vivo Energy apporte ses contributions

Vivo Energy Madagascar fait don de 10 000 l de carburant, de matelas et de pulvérisateurs au Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19. Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les produits et services Shell à Madagascar a procédé à la remise de 10 000 litres de carburant, de 100 matelas ainsi que de 100 unités de pulvérisateurs, reçus par le coordonnateur général du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 dans le cadre de la gestion de la pandémie de Coronavirus.

Vivo Energy tient à apporter son soutien aux efforts déployés par l’État Malagasy pour faire face à la crise sanitaire que traverse le pays. L’entreprise continuera d’apporter son appui aux communautés locales en vue de limiter les conséquences socio-économiques de cette pandémie et favoriser à terme la reprise.

Ce don traduit l’engagement de Vivo Energy Madagascar à soutenir les autorités et les communautés: M. Mondher Bouhouche, directeur général de Vivo Energy Madagascar a déclaré « Conscient de notre responsabilité sociale et citoyenne face à l’épidémie de Covid-19 à Madagascar, nous tenons à apporter notre soutien face aux efforts déployés par l’État Malagasy afin d’endiguer cette pandémie. Par notre geste nous voulons apporter notre contribution matérielle au Centre de commandement opérationnel Covid-19, ainsi qu’aux malades, leur permettant de faire face à cette crise sanitaire ». Vivo Energy Madagascar est engagée, aux côtés des autorités locales à œuvrer pour la sécurité sanitaire et le bien-être des communautés.