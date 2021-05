Épidémie – Le pic de l’épidémie atteint en mi-avril

C’est officiel. Le pic de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus est atteint, en mi-avril. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé publique, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotoavo, lors de son discours, en marge de la levée du drapeau par le personnel du ministère central à Ambohidahy, hier. « Le pic a été atteint à la quinzième semaine de l’année. À partir de la seizième semaine, le nombre de nouveaux cas a commencé à diminuer », avait-il précisé.

Le 9 avril, plus de cinq cents nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus à Madagascar. Les chiffres ont stagné autour des cinq cents, pendant quelques jours. Puis, les chiffres explosent. Plus de huit cents cas ont été enregistrés sur tout le territoire, le 15, puis le 16 avril. Les nouveaux porteurs du virus détectés ont, par la suite, diminué progressivement.

La courbe des nouveaux cas continue de poursuivre une trajectoire à la baisse, se rapprochant de zéro. Le 16 mai, soixante-trois nouveaux cas sont recensés dans onze régions. Vingt neuf à Analamanga, neuf à Vatovavy Fitovinany, neuf dans le Menabe, quatre à Matsiatra Ambony, trois à Sava, deux à Atsimo Andrefana, deux à Betsiboka, deux à Atsimo Atsinanana, un à Alaotra Mangoro, un à Analanjirofo, un à Anosy. Ce qui porte à mille quatre cent quatre-vingt-deux les patients en traitement sur tout le territoire. Cent vingt-deux personnes sont déclarées guéries, dernièrement.

La deuxième vague a frappé plus fort que la première. Le nombre de morts et le nombre de personnes infectés sont plus élevés, cette année. Le variant sud-africain, plus « préoccupant», selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), car plus contagieux et plus sévère, a fait plusieurs victimes, dont, « des jeunes, des personnes qui ne présentent pas de comorbidité », selon les remarques des professionnels de santé. Une baisse de la vigilance, le non-respect des gestes barrières, pourront emmener à la troisième vague de l’épidémie.