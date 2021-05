Coopération – Ballet diplomatique chez le ministre de la Défense nationale

La coopération militaire et la défense ont été au menu. Le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, a reçu en visite de courtoisie, trois diplomates, à son domicile, à Andohalo, hier.

Chasper Sarott, ambassadeur suisse a été le premier diplomate à ouvrir le bal, hier, à Andohalo. Durant son entretien avec le général Rakotonirina, l’accent a été mis sur l’appui aux actions civilo-militaires et la protection civile. Il a également, été question du renforcement de la coopération entre la Suisse et Madagascar en matière de protection de l’environnement. «Une vision de coopération à long terme sur la base des actions déjà entreprises», a été affirmée durant cette rencontre entre l’ambassadeur Sarott et le ministre de la Défense nationale.

Après le diplomate suisse, le ministre Rakotonirina a reçu Andrey Andreev, ambassadeur russe. Cette fois-ci, l’entretien a été axé sur le renforcement de la coopération militaire entre Madagascar et la Russie. Outre la sécurité, dont la sécurité maritime dans la région océan Indien, la formation militaire a, également, été discutée à Andohalo. A entendre l’ambassadeur Andreev, la Russie compte accélérer le renforcement de ses relations bilatérales avec la Grande île, notamment, dans le domaine militaire. Le ballet diplomatique à Andohalo a été conclu par une visite de courtoisie du colonel Wang Tao, attaché de défense près de l’ambassade de Chine.