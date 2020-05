Riposte – Prélèvements sur cent personnes à Manarintsoa-Isotry

Contre-attaque du ministère de la Santé publique, face au nombre élevé des personnes dépistées positives au Covid-19 à Manarintsoa-Isotry. Des équipes médicales ont effectué des prélèvements sur les personnes supposées contacts directs des seize porteurs du virus détectés à Manarintsoa et rapportés officiellement par la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19, samedi. Elles seraient au nombre de cent, selon des sources. « La mission des agents du ministère de la Santé publique est de transférer les cas positifs et de faire la recherche active des personnes en contact avec les cas positifs », explique un responsable, hier.

Le Covid-19 se transmet par le contact direct ou indirect avec un porteur du virus,n’importe où et n’importe quand. Les personnes qui voyagent dans le même moyen de transport, qui partagent le même logement, le même bureau, ou la même classe qu’un cas confirmé, sont susceptibles de contracter le virus. Celui-ci se transmet par les gouttelettes respiratoires expulsées par un malade qui tousse ou qui éternue, ou en touchant des objets ou des surfaces sur lesquels des gouttelettes des malades se trouvent. C’est pourquoi, les gestes barrières sont importants: se laver les mains avec du savon fréquemment, porter un masque et éviter de toucher les yeux, la bouche et le nez, se tenir à une distance de plus d’un mètre d’une personne malade.

Des membres du gouvernement sont descendus à Manarintsoa, hier, pour renforcer les sensibilisations sur la prévention de la maladie. Ils ont distribué, dans la foulée, des masques et du Covid-organics aux habitants. La recherche active des contacts se poursuit dans d’autres quartiers où vivent des personnes qui ont été en contact avec des malades.