Prévention – Les nouveaux cas n’ont pas bu la tisane

Le président de la République, Andry Nirina Rajoelina, insiste sur la consommation du « tambavy » Covid-Organics. Hier encore, dans son discours à la Nation, il a invité tout un chacun à en boire. « Buvons cette tisane pour nous protéger, pour protéger notre famille et nos voisins, pour qu’il n’y ait plus de reproches à l’encontre de quiconque et pour qu’il n’y ait plus de décès». Il aurait été vérifié que tous les nouveaux cas détectés récemment, n’ont pas pris la tisane. Il déplore la situation. « Le CVO a été pourtant distribué gratuitement dans les trois régions affectées par l’épidémie», enchaine-t-il.

La tisane à base d’artemisia que Madagascar a produit pour un traitement préventif et curatif contre le Covid-19, ferait du tabac dans le monde. Les pays africains se ruent vers Madagascar pour avoir leur part. Le chef de l’État affirme même que des professeurs à l’étranger reconnaissent l’utilité de ce remède dans la prévention et dans la prise en charge du covid-19. D’autres pays feraient, par ailleurs, des recherches et des essais sur cette plante, tout en suivant les étapes que Madagascar a déjà tracées.