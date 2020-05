Paludisme – Un dépistage massif à Ifanadiana

Dans la partie Nord de ce district, le paludisme connait une hausse depuis cette période. Le manque d’intrants ne facilite pas la tâche des agents communautaires dans les coins reculés.

Une recrudescence de cette maladie a été également rencontrée au niveau du district d’Ifanadiana, notamment dans quelques communes. « On a observé un taux de positivité assez élevé entre 50% à 60%, globalement dans le district d’Ifanadiana », s’étonne le docteur Manie Ravaozanany, adjoint technique du médecin inspecteur dans le district d’Ifanadiana. « C’est ce qui est particulier, puisqu’on n’est plus dans la saison où la maladie fait rage. Mais pourtant, on a constaté une légère augmentation des cas », enchaîne-t-il.

Dans ce district, c’est la partie Nord qui est particulièrement touchée par cette recrudescence. « Des équipes ont été envoyées sur place, afin de constater de visu la situation actuelle dans quelques communes. Trois équipes sont envoyées depuis la semaine dernière. Un dépistage massif est également organisé, mises à part les sensibilisations sur l’utilisation des moustiquaires », explique le médecin. Parmi les personnes particulièrement touchées figurent les moins de 16 ans. « Le problème également, c’est la réticence des malades à aller vers les centres de santé dès qu’ils sont malades. Dans la plupart des cas, ils ont peur de se faire prendre la température et puis d’être hospitalisés », indique le Docteur Ravaozanany.

Insuffisance d’intrants

Au niveau communautaire, l’insuffisance d’intrants constitue l’un des problèmes rencontrés par les agents communautaires qui devraient prendre en charge les enfants de moins de cinq ans. « lls sont formés à prendre en charge les enfants, mais le manque de médicaments constitue un problème majeur pour eux », indique le médecin. Dans cette partie, durant les mois de novembre et décembre, l’insuffisance de médicaments a été également évoquée par les agents communautaires sur place. Dans la commune où le taux d’insécurité est en hausse, le taux de malades, également, augmente.

« Dans la commune Ambohimiera, en décembre 2019, et jusqu’au début de l’année 2020, lorsqu’on a effectué un dépistage, presque les 80% des malades ont été testés positifs. La raison étant que bon nombre de personnes dorment à l’extérieur, ou dans les champs, pour garder leurs biens des bandits », détaille le médecin.