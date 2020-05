Épidémie – Quinze cas en provenance de Toamasina détectés à Antananarivo

Plusieurs personnes en provenance de Toamasina, l’épicentre du covid-19, ont débarqué dans la capitale avec le virus, dernièrement. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, a précisé, hier, que les quinze nouveaux cas détectés à Antananarivo, d’après les résultats d’analyse du 16 mai, proviennent de cette ville portuaire.

Elle a aussi annoncé sur le plateau de la Télévision nationale que certaines personnes continuent à voyager, de façon illicite, entre Toamasina et Antananarivo. Elle a même dénoncé la vente de l’autorisation de circulation à 150 000 voire à 200 000 ariary. Interrogé, le coordinateur du CCO, le général Elack Andriankaja, affirme qu’il n’est pas au courant de ce fait. Les frontières des régions dans lesquelles sévit l’épidémie de coronavirus sont bouclées. Enfin, presque. Des barrages sont érigées sur les routes nationales et tout véhicule à part les poids lourds qui transportent des marchandises et les voitures qui évacuent des malades ou qui transportent des morts est refoulé aux frontières de ces régions. Mais apparemment, certaines personnes ont trouvé le moyen de contourner ces barrages.

Le président Andry Nirina Rajoelina a mentionné dans son discours à la Nation, hier soir, que la circulation favorise la propagation de l’épidémie.