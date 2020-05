Enseignement supérieur – Les universités privées font appel à l’État

Difficultés. Comme dans d’autres domaines, l’enseignement supérieur est également touché par l’impact du Coronavirus. Les universités privées, quant à elles, réclament l’aide de l’État face à leur situation, durant ce temps de confinement. « On reste particulièrement en difficulté durant cette période, avec l’arrêt de toutes activités et des enseignements au sein des universités privées. Les loyers que certaines universités privées doivent encore payer avec les charges, telles que l’électricité, l’eau constituent des problèmes insurmontables», explique Jen Raharinivo, coordonnateur de la Solidarité des établissements supérieurs et centre de formation professionnelle, ainsi que les corps enseignants. Pour eux, une aide sociale est nécessaire pour toutes les universités privées qui sont en difficultés actuellement. L’objectif étant de réclamer un plan d’urgence sociale.

Il adresse cet appel de détresse aux responsables étatiques, le ministère de l’Enseignement supérieur et de recherche scientifique, ainsi que la commission de l’enseignement supérieur au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat.