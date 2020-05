Coronavirus – Un nouveau laboratoire pour les tests

Le président de la République annonce l’inauguration prochaine d’une industrie pharmaceutique et d’un laboratoire. Ce dernier devrait venir en renfort pour le dépistage du coronavirus.

Un laboratoire malgache et pour les Malgaches. C’est ainsi que Andry Rajoelina, président de la République, introduit l’une des informations qu’il a glissées dans son discours à la nation hier.

Il s’agit de l’inauguration prochaine d’un nouveau laboratoire qui serait donc « 100% malagasy ». Un laboratoire qui sera, dans un premier temps, voué au dépistage du coronavirus.

Selon les mots du chef de l’État, ce nouveau laboratoire ainsi qu’une industrie pharmaceutique devront être inaugurés avant la fête nationale, qui marquera le 60e anniversaire du retour à l’indépendance. Dans un ton résolument « nationaliste », le locataire d’Iavoloha a justement mis l’accent sur « l’indépendance », dans son allocution. Que « la vraie indépendance se démontre dans les décisions prises et le travail pour le développement du pays ».

À entendre le Président Rajoelina, l’inauguration de ce nouveau laboratoire est l’une des décisions et démarches devant marquer cet « état d’esprit d’indépendance », que la nation arborera dorénavant. Selon ses dires en effet, la crise sanitaire que le monde traverse actuellement doit être une occasion pour la Grande île « d’affirmer son identité et de vivre pleinement son indépendance ».

Le discours présidentiel d’hier, laisse clairement entendre une volonté de se détacher des ancrages internationaux dans cette guerre épidémiologique. « Nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde dans le relèvement du pays. Que ce soit localement ou sur le plan international. Seulement, Madagascar n’a d’ordre à recevoir d’aucun pays, ni organisation dans ses choix et la voie qu’il veut suivre », assène Andry Rajoelina.

Aux aguets

L’annonce d’un nouveau laboratoire et d’une industrie pharmaceutique avant la fête nationale intervient dans une période où le Président bombe le torse contre « l’establishment » sanitaire international. Dans une défense du Covid-Organics, il a clashé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et le lobby pharmaceutique, la semaine dernière sur France 24 et Radio France internationale (RFI).

La semaine d’avant, c’est l’Institut pasteur de Mada­gascar (IPM), qui s’est attiré les foudres étatiques. En cause, des suspicions « d’erreurs », dans les résultats de tests publiés le 6 mai.

Au regard de l’intervention présidentielle d’hier, la sortie médiatique de l’IPM, à Avaradoha, vendredi, n’a pas suffi à le convaincre. « Qu’elle soit fortuite ou délibérée, c’est inacceptable », fustige-t-il. Le chef de l’État affirme « la nécessité d’être aux aguets », face à l’enchaînement des événements.

Que ce soit l’usine pharmaceutique, ou le laboratoire, le président Rajoelina a déjà fait part de ces projets lors de ses précédentes interventions médiatiques durant cet état d’urgence sanitaire. Pour le premier, l’endroit où se trouve le premier n’est pas indiqué jusqu’ici. Il est probable que la superstructure du projet soit déjà en place si l’inauguration est prévue avant le 26 juin. Pour le second, il devrait s’agir du Laboratoire d’Analyse Médicale Malagasy (LA2M), sis à Androhibe, anciennement « Control disea­se center Madagascar ».

Fraîchement rénové, l’inau­guration du LA2M pourrait se tenir « cette semaine ». Il fait partie des laboratoires dont les scientifiques devaient suivre une formation donnée par les experts de l’IPM. Andry Rajoelina qui l’a annoncé sur la télévision nationale, suite à une visite à l’IPM, le 28 mars. Au regard du malai­se entre l’État et l’Institut pasteur, plusieurs s’interrogent si les tests en laboratoire du coronavirus seront pleinement pris en main par celui d’Androhibe. Ou bien, sera-t-il un renfort à celui d’Androhibe pour augmenter la cadence des dépistages ?

Maintien du confinement partiel

Dans son allocution d’hier, le président Andry Rajoelina a brièvement indiqué le maintien du confinement partiel dans les régions Analamanga, Matsiatra Ambony et Antsinanana. Une mesure qui s’applique également, à la région Alaotra Mangoro, nouvellement inscrite dans la liste. Ceci s’applique durant les quinze jours d’état d’urgence sanitaire que le conseil des ministres de samedi, vient de renouveler.

Les dispositifs en vigueur ces quinze derniers jours restent en vigueur, notamment, pour les régions en confinement. Le chef de l’État met l’accent et exige la rigueur dans l’interdiction de sortie et d’entrée dans les zones en confinement. Une grande partie de l’opinion publique regrette, cependant, qu’il ait juste effleuré son intention d’avoir « une considération particulière», pour l’économie et son silence sur des sujets d’inquiétude comme le maintien ou non des cours pour les élèves en classe d’examen. Des établissements ont en effet, décidé unilatéralement de suspendre les cours. Des craintes surtout face à l’augmentation du nombre de personnes contaminées et de l’annonce du premier décès.