Tournoi qualficatif. La commission de basketball de masse chargée de la commission basket 3 contre 3 organisera dès la levée du confinement un tournoi de sélection en vue de la deu­xième participation malgache à l’Young Lions Cup.

Lors de la précédente édition, Madagascar avait aligné deux équipes de basket 3 contre 3 au troisième camp d’entrainement au mois de décembre à Gabo­rone Botswana. La prochaine édition se tiendra à Harare, capitale zimbabwéenne toujours au mois de décembre 2020.

«Nous enverrons prochainement une lettre contenant les détails du tournoi auprès des ligues régionales pour qu’elles puissent préparer leurs porte-fanions », indique Riana Randrinarisoa, responsable de la commission. La date du tournoi ouvert aux jeunes de moins de 17 ans qui se tiendra dans la capitale, sera communiquée ultérieurement.

La commission sélectionnera également l’Youth leader, âgé entre 20 et 25 ans, qui succédera à Kiady Raba­rijoely, l’ancien membre de l’équipe nationale de l’Afro­-basket U16 en 2014. Au camp d’entrainement à Botswana, Kiady avait bénéficié d’une formation de leadership.

«Chaque candidat devrait être issu de la communauté de basketball, soit un joueur ou un jeune dirigeant, technicien et devrait maîtriser parfaitement l’anglais », précise le responsable de la commission. Madagascar avait été représenté par deux équipes du club MB2ALL lors de la précédente édition à Gaborone. Ceux sont les champions et championnes du tournoi de sélection, Alley Hoop organisé par la Rdj et la fédération.

Répartis dans des forma­tions d’autres pays, les joueurs malgaches avaient remporté en tout quatre médailles dont deux en­or, une en­argent et une de bronze. Et en parlant justement des activités de la commission du basket 3 contre 3, un tournoi universitaire est en gestation et aura lieu dès la levée de l’état d’urgence.

Ce sera un tournoi de trois jours, dans le cadre lors de l’événement sportif et culturel baptisé «Kolontsaina maroloko » concocté par l’uni­versité d’Antananarivo.