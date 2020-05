Ampasanimalo – L’Association la Teinturerie fait peau neuve

Une nouvelle qui en a surpris plus d’un, mais qui promet de réjouir une bonne partie de la communauté culturelle et artistique de la capitale. L’association d’artistes la Teinturerie se redécouvre sous un jour nouveau de manière officielle depuis ce week-end. Un nom qui est sans doute déjà familier à tous les férus d’art contemporain de la ville des Mille, la Teinturerie s’affirme ainsi encore plus au-devant de la scène artistique. Engagé depuis 2014 dans la promotion du travail des artistes, ainsi que l’éducation artistique, elle se redécouvre désormais comme une plateforme de promotion artistique et culturelle active. Longtemps affilié à la galerie d’art Is’Art Galerie alors sise à Ampasanimalo, ainsi qu’à sa programmation, cette dernière ayant ainsi su se forger une popularité auprès des fêtards et amateurs d’art contemporain nationaux, la Teinturerie affirme alors son indépendance.

Les bruits de couloir ayant déjà fait échos de cette nouvelle, notamment suite à l’annonce du déménagement de la galerie d’art, force est de constater que malgré cette séparation, l’équipe en charge reste inchangée du côté d’Ampasanimalo où réside donc intégralement l’association la Teinturerie. C’est en effet à travers une vidéo de présentation sur sa page facebook, qu’Anjara Ralaiarijaona, secrétaire générale de l’association nous guide à redécouvrir les lieux. Là où le lieu plus communément appelé Is’Art Galerie se trouvait, se rebaptise ainsi exclusivement la Teinturerie.