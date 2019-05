LFR 2019 – Scepticisme du côté de la société civile

Précipitation, c’est en ces termes que le Collectif des Citoyens et des Organi­sations Citoyennes (CCOC), appréhende la validation de la loi de finances rectificative 2019. Le collectif, par le billet de sa secrétaire générale Hony Radert, a exprimé, hier, son inquiétude quant à l’application du droit des citoyens.

« Ce document doit être, le plutôt possible, mis à la disposition des citoyens, qui sont les premiers concernés et qui ont le droit d’entamer les débats et de faire entendre leurs voix sur la manière dont leur argent va être géré », souligne Hony Radert.

Une façon pour cette responsable de tirer la sonnette d’alarme par rapport à la transparence des procédures appliquées. « Les détails sur le volet social semblent flous. Notamment par rapport au projet de construction de nouveaux hôpitaux alors que ceux qui sont déjà opérationnels sont en état de délabrement. Par ailleurs, les questionnements se posent sur certains points notamment sur les moyens que les autorités se donnent pour réduire le taux d’inflation mentionné en conseil des ministres quand les priorités se consacrent surtout à la construction d’infrastructures », ajoute la secrétaire générale du CCOC.