Éducation citoyenne – La politique générale de l’État expliquée

Pour la première fois dans l’enseignement supérieur, des étudiants assistent, en tant que citoyens, à une explication ouverte. Elle concerne la politique générale de l’État.

Sans précédent. C’est dans le cadre des journées interdisciplinaires, cette semaine, que cinq cents étudiants de l’Institut supérieur catholique U-MAGIS de Fianarantsoa ont pu comprendre le fonctionnement de l’État et les priorités des dirigeants politiques. Dans une approche scientifique, à l’image des cours magistraux, la transformation du programme présidentiel « Initiative pour l’Émergence de Madagascar » en politique générale de l’État appliquée au bénéfice des citoyens a été expliquée à des étudiants issus de différentes filières.

Trois collaborateurs du Chef de l’État ont été invités par l’U-MAGIS pour rencontrer directement les jeunes étudiants. « L’impact des ambitions présidentielles chez les jeunes » a été le thème développé par le directeur général de la société Kraoma, Nirina Rakotomanantsoa, par visioconférence, l’ancien ministre Vyvato Rakotovao, et le conseiller en communication Elisé Ranarivelo. Ils ont répondu aux questions des étudiants, lesquelles se sont focalisées sur la priorité accordée à l’entrepreneuriat, à travers l’initiative du Président de mettre en place le projet « Fihariana». « Le lancement officiel du projet Fihariana est pour le 18 mai et constituera le point de départ de l’émergence entrepreneuriale», selon les trois intervenants.

En quête de référence

La jeunesse estudiantine est désorientée en raison de l’écart entre la compréhension des politiques publiques et les propos démagogiques des élus protagonistes. « Les jeunes constituent l’avenir de la Nation et c’est en leur faveur qu’il mérite de faire savoir que toutes les initiatives du Président de la République sont intégrées dans la politique générale de l’État », a détaillé Vyvato Rakotovao, collaborateur du Chef de l’État en réponse à la question des étudiants sur les « velirano ».

Avant l’intervention des trois personnalités, le Supérieur provincial des Jésuites à Madagascar, le révérend père Fulgence Ratsimbazafy, s’est étalé sur « le levier de développement que constitue l’éducation ». Le développement restera une notion floue si les acteurs et décideurs ne vont pas à la rencontre de la population. Le directeur général de la Kraoma a axé son intervention sur les grandes lignes de la politique initiée par le pouvoir exécutif, rhétorique reprise par l’expert en communication Elisé Ranarivelo.