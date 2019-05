Divertissement – « LegendCover » réunit des artistes d’exception

Les meilleurs « covers » émerveilleront le public du Skate Park ce dimanche après-midi. Un concept que ce parc d’attraction ajoute pour élargir son champ d’action.

Un plaisir partagé. Le Skate Park à Antanimena propose une nouvelle formule dénommée « LegendCover », ce dimanche 19 mai à partir de 14 h 30. Un plus qui divertira les grandes personnes pendant que les enfants se réjouiront des différents jeux et animations déjà existants.

Une belle brochette d’artistes séduira par leur talent, lors de cette première édition de « LegendCover », à la grande salle de l’établissement. Des chanteurs habitués des cabarets jazzy, tels que Yrinaf ou SityRakoto, la star du moment Fy Rasolofoniaina, Safidy du groupe Isa, roa, telo, et des jeunes talents comme Fabre.

Ces voix d’or nouvelle génération interpréteront les chansons des artistes de légende en showcase.« Nous allons gâter l’assistance en revisitant les tubes de Michael Jackson, d’Aretha Franklin, de Whitney Houston, de Mariah Carey, de Lionel Richie, de Stevie Wonder et autres. Les chansons américaines dominent le répertoire mais il y aura également des titres dans d’autres langues, notamment, en malgache », laisse entendre Fy Rasolofoniaina.

Une autre surprise

Côté musiciens, Njaka sera au clavier, Josia à la batterie, Hent’s à la basse, Joro à la guitare, Hasina au saxophone et à la trompette. L’ensemble forme une équipe d’exception qui baigne dans l’univers jazzy et soul. « Nous proposons une offre spéciale aux parents qui viendront accompagner leurs enfants. Cela

permettra aux premiers de jouir du spectacle. Les enfants seront supervisés par des animateurs et auront accès à tous les jeux du parc comme le gonflable, le trampoline, les jeux de société et les jeux de groupe », précise Seheno Rasoanarivo,

directrice générale d’Okalou.

Leader dans l’événementiel à Madagascar, habituellement connu pour les événements pour enfants mais aussi les événements ludiques pour jeunes tels que Lokorace, Mazaval, Fotaka, Okalou concocte déjà d’autres événements aussi épatants les uns des autres. Le plus proche sera Madagascar Cubing Open, un tournoi de « rubiks cube». Il sera ouvert à tous