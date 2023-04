TRANSPORT AÉRIEN – Madagascar Airlines devient compagnie nationale

Madagascar Airlines peut définitivement prendre son envol. Dans un communiqué publié tard dans la soirée, hier, elle annonce qu’elle a obtenu les actes nécessaires lui attribuant officiellement le statut de Compagnie nationale.

C’est fait. “Madagascar Airlines obtient son certificat de transporteur aérien ainsi que sa licence d’exploitation et devient officiellement Compagnie nationale malgache”, annonce d’entrée un communiqué de presse de la compagnie publié, hier, peu après 22 heures. Toujours selon ce communiqué, ces documents ont été obtenus de l’Aviation civile de Madagascar, hier même, “après avoir franchi les cinq phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté lancées depuis près d’un an”. L’allure et les mots du communiqué de presse témoignent de l’euphorie palpable chez les responsables de celle est désormais la nouvelle Compagnie aérienne qui portera la bannière malgache. “Grâce à ces certifications de reconnaissance internationale, Madagascar Airlines desservira avec assurance et fierté les huit principaux aéroports nationaux de la Grande île en plus des lignes régionales et européennes déjà acquises”, ajoute la missive d’un ton jubilatoire. Elle affirme aussi que Madagascar Airlines compte reconquérir le marché asiatique dans les prochains mois, “et dix nouveaux ciels dans les prochaines années”. Cette nouvelle compagnie nationale est née de la fusion entre Air Madagascar et Tsara­dia. Comme l’a soutenu Thierry de Bailleul, son directeur général, lors de sa présentation officielle au palais d’État d’Iavo- loha, en décembre, l’objectif est de faire de cette Compagnie “un phoenix”, du transport aérien. La première étape est d’éviter que ne se reproduisent les tribulations qui ont conduit à la faillite d’Air Madagascar. Rinah Rakoto­manga, Présidente du conseil d’administration (PCA), de Madagas­car Airlines, parle “d’excellence opérationnelle avec une régularité certaine, une ponctualité assurée et une rentabilité pérenne”, comme clés de la réussite de la nouvelle compagnie nationale.

Étoffer la flotte

Sur la question des finances, elle avance que la Compagnie compte ouvrir son capital au secteur privé national, en plus de l’augmentation des destinations à desservir comme indiqué dans le communiqué de presse. Selon sa PCA, pour redonner ses lettres de noblesse à l’aviation malgache, “la redynamisation, le nouvel élan et l’innovation sont un passage obligé pour nous. On va s’appuyer sur les expériences d’ici et d’ailleurs à la recherche de l’excellence opérationnelle. Mais tout se fait progressivement car dans l’aérien tout peut arriver. Pour nous c’est security first, autant pour les passagers que pour la Compagnie”. Elle affirme que depuis la prise en main de l’exploitation d’Air Madagascar et Tsaradia par Madagascar Airlines, la régularité des vols “est de 80%, la ponctualité de 90% sauf quelques irrégularités liées aux appareils et le taux de remplissage des vols nationaux comme internationaux est de 70%”. Pour booster le taux de remplissage, Madagas­car Airlines entamera également les négociations avec les équipes de “l’International air transport association” (IATA), aujourd’hui. Des négociations afin de réintégrer “l’IATA clearing house” (ICH), et le “Billing and settlement plan” (BSP), deux entités inhérentes à l’IATA. Air Madagascar a été suspendue de l’ICH depuis 2016 et a quitté le BSP depuis 2018. L’ICH et le BSP fournissent en effet des services de régulation et d’organisation pour les transactions financières entre les partenaires agréés de l’IATA, à savoir les compagnies aériennes, les agences de voyages et voyagistes. Pour prendre définitivement son envol et surtout reconquérir le marché régional et international, Madagascar Airlines devra étoffer sa flotte. Pour l’heure, la nouvelle Compagnie nationale effectue ses vols longs courriers avec un Airbus A330-200 loué en courte durée chez Air Belgium. Un appareil qui ne fait pas le poids face à l’A350-900 d’Air France, qui fait la liaison Paris – Antananarivo. En décembre, le leasing d’un Embraer 190 type 2 a été annoncé. Selon les informations, la signature du “lease agreement”, devrait se faire cette semaine. L’appareil devra ainsi démarrer son processus de mise en service avant la fin de ce mois. La mise en service consiste en la formation des pilotes, du personnel navigant et des mécaniciens. Il serait prévu que l’Embraer 190 type 2 débarque à Mada­gascar avant la fête nationale. Il sera surtout destiné à renforcer les vols régionaux. Au début du mois, un média en ligne a rapporté l’idée de l’acquisition d’un Dreamliner 787-900 de Boeing. Elle a été évoquée par Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie, en marge de l’ouverture du forum économique régional, à Toamasina. Cet avion sera destiné aux vols longs courriers. La meilleure option sur rapport qualité, confort et rentabilité selon les explications. Le hic serait que cet appareil est prisé sur le marché, ce qui compliquerait les négociations en raison de la loi de l’offre et de la demande.