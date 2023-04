TENNIS – SECTION TENNIS ANTANANARIVO – Beau doublé de l’ATEMA

L’Académie de tennis malagasy ou Atema a fait un grand coup en remportant quatre titres sur les sept finales disputées sur la compétition, toutes catégories, de la section Antananarivo sur le terrain de l’Atema à Antani­mora hier. Le rideau est tombé sur l’édition 2023. Soixante-onze compétiteurs et compétitrices se sont complètement investis durant les jours de compétition. Des rencontres jouées dans une belle ambiance familiale sans pour autant laisser de côté l’esprit sportif et de combativité. Les points de la journée ont été la grande finale de la première série dame où Ravaka Ramanantoanina a étalé tout son talent en disposant facilement son adversaire du jour Fitia Ravonian- dro en deux manches, 6/2 6/0. Une leçon de tennis en somme car Ravaka Rama­nantoanina figure parmi les jeunes raquettes les plus en vue actuellement. Chez les hommes dans la catégorie première série, Nicolas Raharivony a dû batailler fort pour écarter Hasina Mbolanirina en trois manches, 3/6 7/6 6/1. Les membres du bureau de la Section Tennis Antanana­rivo adressent ses vifs remerciements aux joueurs, joueuses, aux représentants de la Ligue de tennis d’Analamanga (LTA) ainsi qu’à la Fédération malagasy de tennis, à tous les clubs affiliés qui ont accueilli les rencontres, aux juges arbitres, arbitres, ramasseurs pour leur travail, au public pour leur soutien et présence durant les deux semaines de compétition. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux amateurs de la petite balle jaune à la prochaine édition.