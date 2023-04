RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE – Marovoay bénéficiaire du projet d’urgence

Augmenter la production alimentaire pour atteindre le 9e objectif de l’autosuffisance alimentaire pour chaque ménage. Le projet d’urgence pour le renforcement de la production alimentaire (Purpa) à Marovoay, dont c’est l’objectif, vient d’être lancé officiellement vendredi. Les agriculteurs du district de Marovoay ont reçu une part des 11 500 tonnes d’engrais et 2 500 tonnes de semences prévues pour les vingt régions bénéficiaires, pour les soutenir dans leurs activités. Le Purpa est un projet conçu pour aider les agriculteurs touchés par le cyclone « Cheneso », afin qu’ils puissent améliorer leur niveau de vie. « Vingt régions de Madagascar bénéficient de ce projet suite à l’initiative de la Banque africaine de développement (BAD) d’aider les agriculteurs et de financer le projet, après les crises économiques mondiales dues notamment à la pandémie de Covid-19. Mais aussi à la guerre en Ukraine, car celle-ci a provoqué une perturbation du prix des engrais qui a fortement grimpé. L’État a décidé d’aider les paysans en leur offrant des semences et des engrais », déclare le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison. Étant l’un des greniers de Madagascar, Marovoay est choisi pour démarrer officiellement ce projet. La cérémonie officielle a vu la présence du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et du représentant de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun. « Le projet a été mis en œuvre après la série de nombreuses crises dans le monde qui ont affecté les producteurs », explique ce dernier. De son côté, le gouverneur a rappelé que les paysans ont perdu les semences lors du passage du cyclone « Cheneso ». Ceux qui sont en possession de la carte professionnelle d’agriculteur bénéficieront gratuitement de ces dons, auprès de la direction de l’Agriculture et de l’élevage.