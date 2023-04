RÉGION MELAKY – Le site de Beanka développé pour l’écotourisme

La forêt de de Tsingy de Beanka se trouve à cheval entre le district de Maintirano et celui de Morafenobe dans la région Melaky. L’endroit est accessible depuis la commune de Belitsaky, située à 72km de Maintirano. C’est un grand réservoir d’eau et c’est également l’abri d’espèces animales et végétales. Beanka a la spécificité de contenir des «Tsingy», des substrats gréseux-calcaires. Le gouvernorat de la région Melaky pense redynamiser l’endroit afin d’en faire un site écotouristique de renommée comme le Tsingy de Bemaraha. «Le Tsingy de Beanka est une grande réserve de 57 800 ha abritant deux mille espèces animales dont des oiseaux, des lémuriens de onze espèces différentes. La biodiversité qui s’y trouve présente 85% d’endémicité. À notre dernière descente, des grottes et des tombeaux Sakalava sont encore présents malgré toutes ces années» explique une note du gouvernorat de la région Melaky. Trois circuits ont été développés mais à revoir afin d’attirer beaucoup plus d’aventuriers et de visiteurs. Il s’agit du circuit forestier et des lémuriens, le circuit vestiges ancestraux de Mikoadroa et le circuit chauve-souris dans la forêt de palmiers et de rafias de Tsiandrora. Les sites et les circuits sont accessibles en voiture. Mais l’accès vers Maintirano et Morafenobe depuis Tsiroanomandidy même s’annonce encore très compliqué surtout en cette période de pluie. Il faut un minimum de quatre jours en 4×4.