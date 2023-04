PLATEFORME D’ÉCHANGES – Rencontre du Club africain des entrepreneurs de Madagascar

Retrouvailles studieuses. La grande famille du Club africain des entrepreneurs se réunit pour la première fois depuis la crise de la Covid 19 pour une nouvelle édition de la rencontre des entrepreneurs de Madagascar. L’occasion de remobiliser le Club après trois ans de pandémie, en vue du séminaire annuel des entrepreneurs prévu du 14 au 17 juin 2023 à Paris sur le thème «Le digital comme outil de performance de l’entreprise». Cette rencontre a également été un moment de partage durant lequel de nouvelles relations se sont nouées, entre la trentaine d’entrepreneurs accompagnés par I&P et Miarakap, anciens et nouveaux membres du Club. L’un des piliers du Club est justement de créer des synergies entre les différents adhérents comme le rappelle son secrétaire général Ranto Andriambololona, PDG de Hairun Technology. Devant ce parterre d’entrepreneurs impactant, la directrice d’investissement d’I&P Mialy Ranaivoson rappelle la conviction du fonds sur la nécessité de soutenir le tissu de PME rentables pour un développement rapide et inclusif de l’Afrique. Cela s’est matérialisé par la mise à disposition d’outils de financement adaptés aux différents stades d’évolution des entreprises mais également au lancement en 2018 du fonds d’impact local Miarakap. Mialy Ranaivoson profite de la Rencontre des entrepreneurs de Madagascar pour réitérer l’engagement d’I&P auprès des entrepreneurs malgaches dans cet idéal d’avoir des entreprises prospères qui apporte des solutions durables. Un engagement que partage le Directeur d’investissement de Miarakap, Eric Ravohitrarivo. «Nous avons constaté que les bons entrepreneurs sont ceux qui savent fonctionner tels qu’ils sont. Nous voulons nous battre pour que ce soit nous, les investisseurs, qui changeons notre modèle et que nous finançons les entrepreneurs tels qu’ils sont», Mialy Ranaivoson. «Les gammes d’activités de Miarakap sont centrées autour de l’entrepreneur. Cela est rendu possible grâce à une équipe qui est engagée à soutenir les entrepreneurs, à leur parler tous les jours, à les écouter», Eric Ravohitrarivo. Le Club africain des entrepreneurs compte 257 membres dans seize pays d’Afrique. Une structure peu connue mais d’une importance capitale pour le continent.