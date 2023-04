NATATION – CHAMPIONNATS DE MADAGASCAR – Saint Michel se démarque avec deux records et trois MP

Trois records nationaux et quinze meilleures performances ont été enregistrés durant les championnats de Madagascar de natation sur le grand bassin à Toamasina, du 12 au 15 avril. Les nageurs de l’association sportive Saint-Michel club natation ont brillé en réalisant deux records nationaux et trois meilleures performances. Le club d’Ampa- ribe a actualisé, lors de la quatrième journée, le record national en 4x50m nage libre mixte. L’équipe formée de Francky, Daniel, Anaïs et Angie a bouclé l’épreuve en 1 :47 :74 contre 1 :50 :23. Durant la deuxième journée, l’équipe de Saint-Michel composée de Francky, Daniel, Angie et Marie-Ange a déjà actualisé le meilleur temps national en 4x50m quatre nages mixte de 1: 59: 41 contre 2: 02: 17. La benjamine, Marie Ange Andrianaho, a amélioré deux meilleures performances en 400m nage libre (5:09:19) et en 200m nage libre (2:23:81). Et Iray Ranaivosoa chez les poussins a actualisé la meil­leure MP du 50m dos (38:23). Le troisième record national a été l’œuvre de la nageuse de Managing, Holy Antsa Rabejaona en 50m papillon (29:25). Elle a été sacrée championne dans toutes ses courses individuelles. Et le cadet du même club, Baritiana Andriampenomanana, a réalisé un doublé en 400m quatre nages (5:06:15) et en 200m papillon (2:24:30). Le club majungais, Sainte-Jeanne d’Arc a plutôt excellé chez les jeunes. Tendry Tiavina Rakotobe a réalisé un quintuplé à lui tout seul. Il a actualisé la MP du 100 m nage libre (¬57:26) et celle du 100m dos (1:04:17) lors de la deuxième journée. Le lendemain, il a signé deux autres, en 200m quatre nages (2:22:45) et en 50m dos (29:61) avant de rajouter une cinquième, en 50m nage libre (26:07). La nageuse du Cosra de Vakinankaratra, Idealy Tendri­navalona, a, elle aussi, amélioré deux MP de la catégorie des juniors, entre autres, en 100m papillon (1:09:74) et en 200m dos (2:32:47). Et Koty Sampaniaina du CNCE a sauvé l’honneur de la ligue hôte en signant la MP du 200m quatre nages catégorie des poussins (3:00:52). La joute nationale a réuni trois cent soixante-dix nageurs de vingt-deux clubs issus de sept ligues.