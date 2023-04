MATIÈRES SCIENTIFIQUES – Le groupe Filatex va aider quatre mille lycéens

Quatre mille lycéens vont avoir la chance de maîtriser les matières scientifiques et de s’initier aux Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), chaque année. Enelec, filiale du groupe Filatex, spécialisée dans la fourniture d’énergie, se joint à l’association AccesMad et l’Agence française de développement (AFD) pour appuyer le programme EducMad. Ce projet a pour but de mettre à disposition d’enseignants et d’élèves d’établissements publics et privés, des milliers de documents pédagogiques interactifs. L’inauguration et le lancement officiel du programme se sont tenus le 14 avril à Toamasina. Ce programme ambitionne de donner une possibilité aux jeunes de progresser et de s’améliorer dans le domaine scientifique, et de les encourager à s’orienter vers les métiers d’informaticiens, de chercheurs, de techniciens ou d’ingénieurs. Le Groupe Filatex, engagé depuis plusieurs années dans la promotion de l’éducation, par la construction et la rénovation d’écoles primaires publiques, par la fourniture de livres et de manuels scolaires et par l’appui à des projets de toutes sortes, a investi dans le programme pour le lycée Jacques Rabemananjara. Le Groupe Filatex, via sa filiale Enelec, soutient désormais le programme Educmad, qui est un programme de solidarité internationale pour l’éducation à Madagascar. Ce projet incroyable a été conçu pour améliorer l’éducation scientifique, technique et informatique dans les établissements scolaires malgaches, en particulier au niveau lycée. Pour le groupe, l’éducation est l’un des piliers fondamentaux pour le développement d’un pays et de sa société.