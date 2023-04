LOVA LANDY RANDRIAMANANTSOA – « Remettre les clubs au centre du développement »

Lova Landy Zolisoa Randriamanantsoa est la présidente de la Ligue de tennis d’Analamanga. Elle explique sa vision du développement du tennis dans la région.

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la Ligue de tennis d’Analamanga?

Je me suis engagée non seulement pour me rendre utile, mais aussi par amour pour ce sport. Je n’ai pas d’intérêt particulier, mais cela me permet d’œuvrer pour le bien commun.

Quelle est votre vision de l’avenir de la ligue?

La ligue de tennis d’Anala­manga compte dix-neuf clubs. Notre vision est tout simplement de les remettre à la base et au centre du développement du tennis. Car la ligue est en contact direct avec les adhérents et les licenciés. Des clubs forts avec beaucoup d’adhérents entraîneront le tennis national vers une dynamique positive. Et la ligue doit être un organe facilitateur et catalyseur pour renforcer les sections et les clubs. Et hormis l’aspect convivial et loisir du tennis, l’objectif est de refaire des clubs d’Analamanga un vivier de champions.

Selon vous, quelles sont les stratégies appropriées?

La ligue va valoriser et récompenser toute structure collective ou individuelle œuvrant pour le développement du tennis. Les efforts des uns et des autres sont malheureusement trop souvent passés sous silence. Par exemple, des clubs sont très actifs, certains œuvrent pour l’organisation de tournois nationaux, d’autres, internationaux. Beaucoup, à titre individuel, consacrent leur temps à former nos champions et je ne cite pas de noms car je risque d’en oublier… Mais la Ligue remercie toutes ces entités, toutes ces personnes pour leur engagement. Ainsi la ligue va organiser des championnats interclubs. Le but est de récompenser chaque année le meilleur club, le meilleur club formateur, le meilleur coach. Cela créera une émulation entre les

clubs et, nous l’espérons, les incitera à se structurer.

Votre programme à court-terme?

Nous allons donc commencer par les championnats des jeunes par équipe, du 13 au 21 mai au COT d’Ilafy. Les clubs recevront toutes les informations très bientôt. Mais les jeunes de la catégorie U8 à U18 peuvent commencer à s’entrainer afin de représenter au mieux leur club. En parallèle, nous étudions toutes formes d’aides que nous pouvons apporter aux clubs. Mais il est trop tôt pour en parler car il s’agit d’avancer des actions réalisables. Et puis, cela dépend surtout des besoins de chaque club.

La Ligue a-t-elle besoin d’aide pour réaliser ces actions?

Oui évidemment! La Ligue doit encore trouver tous les moyens possibles pour pérenniser ses actions. Nous souhaitons naturellement l’appui de la Fédération. Entretemps, nous sommes très reconnaissants des appuis spontanés de nos anciennes championnes comme Dally et Natacha Randriantefy et Zarah Razafimahatratra. Ainsi, que de nombreuses entreprises comme Sipem, Aurlac, Hairun, Chocolaterie Robert, Volta, Telma, Groupe JCR/ Vaniala, Maurilait (Yoplait), le Groupe Taloumis ( Ranovisy et Durabell) et le COT.