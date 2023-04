FÊTE MUSULMANE – Le vendredi 21 avril fixé jour férié et chômé

Grâce à une fête musulmane, le weekend à Madagascar sera prolongé, cette semaine. Le ministère du Travail, de l’emploi, de la Fonction publique et des lois sociales fixe le vendredi 21 avril, un jour férié, chômé et payé, sur le territoire de Madagascar. Les musulmans vont fêter l’Eïd Al-Fitr. Cette journée marque la fin du jeûne et du mois de Ramadan. Il s’agit d’un grand moment de partage pour les musulmans. À cette occasion, ils vont organiser de grands repas en famille, ils vont rendre visite à des proches et échanger des cadeaux et de vœux de «bonne fête de l’Aïd». Lors de l’Aïd el-Fitr, appelée également, « fête sucrée », les desserts et d’autres aliments sucrés, sont très convoités. Les non-musulmans, quant à eux, vont pouvoir passer plus de temps en famille, comme partir pour trois jours, se ressourcer, loin de la ville. Toutes les grandes fêtes musulmanes sont déclarées fériées à Madagascar, au même titre que les fêtes chrétiennes, depuis quelques années. Mais contrairement aux jours de Noël, de Pâques ou de Pentecôte, les dates de l’Eïd Al-Fitr et l’Eïd Al-Adha ne sont pas fixées au début de l’année. Ce sont les communautés musulmanes qui confirment la date, quelques jours avant la fête. Cette année, l’Association cultuelle Fikambanana Silamo Malagasy a confirmé la date du 21 avril, comme jour de fête de l’Eïd Al-Fitr. D’autres associations cultuelles notent qu’il faudra attendre le jeudi, après 18 heures, pour fixer la date. Des responsables religieux vont, encore, observer les cieux et la lune, dont dépend le calendrier musulman.