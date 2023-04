BOURSES D’ÉTUDE – Des étudiants insatisfaits du calendrier de paiement

La sortie du calendrier de paiement des bourses d’étude de cinq mois et des allocations d’équipements, pour l’année 2022-2023, n’a pas emballé des étudiants de l’université d’Antananarivo. On les entend même rouspéter. «Nous ne sommes pas satisfaits. Déjà, les dates de paiement sont très espacées. Les premières années ne percevront leurs bourses d’étude qu’au mois de juin. Ensuite, le paiement des reliquats de l’année universitaire précédente est sans nouvelle», lançaient des présidents d’associations d’étudiants, hier. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils envisagent de demander des explications auprès des responsables. «Nous allons prendre des décisions en fonction de la réponse que nous obtiendrons.», enchaînent-ils. Ils affirment que des centaines d’étudiants n’ont pas bénéficié du sixième ni du septième mois de bourses d’étude en 2021-2022. «Les réclamations de l’an dernier sont déjà en cours de traitement. Mais la priorité est le paiement des allocations d’équipement et des cinq mois de bourses d’étude de cette année universitaire. En outre, cent quinze-mille huit cents boursiers sont recensés. Certains vont percevoir leurs bourses avec la carte e-poketra. Nous devons encore leur apprendre comment l’utiliser. Nous avons donc pris de la marge, pour éviter des problèmes.», souligne Andry Rasoanaivo, secrétaire général auprès du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications. Les universitaires vont percevoir leurs bourses d’étude à partir de ce vendredi, soit près de cinq mois après la rentrée universitaire. Le MDNPT note que si la présidence de l’université d’Antananarivo avait envoyé au début de l’année universitaire la liste des bénéficiaires de bourses, le paiement n’aurait pas connu autant de retard.