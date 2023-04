BÉTONNAGE CANAUX RIZICOLES DE MAROVOAY – Plus de 7% des travaux réalisés

Les travaux de construction des dalles des canaux d’irrigation dans la plaine de Marovoay, sont réalisés à 7,65% aujourd’hui, sur les 17km de prévision au mois de juin. Ce, à la suite du second contrôle effectué par le directeur du Dévelo-ppement régional ou DDR de la région Boeny, Marcellin Randriambololona, le 6 avril à Marovoay. « Suite aux pluies qui ne cessent de s’abattre, les travaux deviennent de plus en plus difficiles, notamment sur le plan logistique. Jusqu’à maintenant, les réalisations ne sont pas conformes à l’objectif fixé. La longueur totale des dalles en béton réalisées jusqu’à présent, pour l’ensemble des six lots, est de 1 340 mètres. Il faudrait tripler l’effectif des ouvriers et notamment les ouvriers spécialisés et manœuvres. Les équipements en matériel seront augmentés pour accélérer les travaux», déclare-t-il. En revanche, après l’expertise effectuée au mois de mars, l’épaisseur du bétonnage réalisé dans le lot 1, est finalement conforme à la norme exigée de 7 cm. Néanmoins, une dalle bombée a été démolie à cause d’anomalies constatées, en mars. Elle a été remplacée. Les canaux d’irrigation des rizières, longs de 25km, dans les secteurs 4, 5, 6 de la plaine de Marovoay, devront être recouverts de béton d’ici la fin de cette année. Ce Projet d’agriculture durable par une approche paysage ou Padap est financé par la Banque Mondiale et l’Agence française de développement.