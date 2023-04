BASKETBALL N1A DAMES – TGBC et MB2ALL intouchables

Deux clubs restent invaincus après trois jours de compétition. TGBC de Betsiboka et MB2All d’Analamanga sont sur la voie royale pour s’affronter en finale.

Le championnat national de basketball NIA pour les dames appelé première phase et conférence Centre pour les hommes bat son plein actuellement dans la ville d’Eaux. Depuis le 15 jusqu’au 23 avril, le Gymnase de Vatofotsy à Antsirabe est la capitale du basketball malgache. L’objectif de cet évènement sportif est de détecter de nouveaux talents pour constituer les sociétaires des équipes nationales hommes et dames pour les échéances qui attendent Madagascar cette année.

Chez les dames, la compétition est entrée dans sa troisième journée, hier. Quels que soient l’endroit et le lieu où se joue la joute nationale féminine, une chose ne change pas pour le moment: MB2All marche sur l’eau.

Hier, les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2All, a enregistré sa troisième victoire consécutive en trois matchs. Dans ce dernier match mené contre les basketteuses de Fandrasa de la région Haute-Matsiatra, MB2All a écrasé leurs adversaires sur le score de 104-37. Lors de la première journée, le 15 avril, cette équipe a battu Anka­ratra de Vakinankaratra sur le score de 83-45, et le 16 avril, elle a défait l’Ascut d’Atsina­nana sur le score de 98-30.

Monté en puissance

À l’allure où vont les choses, les filles de MB2All sont sur la voie royale pour atteindre le dernier carré. Selon Ndranto Rakotonanahary, leur coach, « les gens nous disent de ne pas écraser la concurrence. Nous n’avons pas comme objectif d’écraser ou non sur le terrain, mais nous jouons pour gagner le match. Je tiens à préciser que nous avons notre philosophie et notre stratégie de jeu, donner le maximum et respecter les adversaires sur le terrain. Notre façon de jouer incitera les autres joueuses de hausser leur niveau de jeu ».

L’autre équipe qui cartonne aussi est celle des protégées de Prisca Razananirina, coach de TGBC de Betsiboka. Ses joueuses ont, elles aussi, enregistré leur troisième victoire hier. Elles ont battu les filles de Tamifa d’Amoron’i Mania, sur le score de 66 à 53. Le 15 avril, TGBC de Betsiboka a battu Serasera de Vakinankaratra sur le score de 71 à 51 et le 16 avril, elles ont surclassé Fandrasa de Haute-Matsiatra, 91-36.

« Pour le moment tout marche à merveilles et mes joueuses ont monté en puissance. TGBC a fait de nouveau recrutement pour essayer d’aller plus loin dans la compétition nationale, notre objectif à court terme est d’atteindre la finale de la coupe de la ligue le weekend prochain », confie Prisca Razananirina, coach de TGBC de Betsiboka,

Résultats du 17 avril

JEA de Vakinankaratra 62-33 Serasera de Vakinankaratra

Ascut d’Atsinanana 73-67 Phoenix de Vakinankaratra

MB2All d’Analamanga 104- 37 Fandrasa de Haute-Matsiatra

TGBC de Betsiboka 66- 53 Tamifa d’Amoron’i Mania