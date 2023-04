AMBOHIDRATRIMO – Une femme écoule de faux billets

Faux-monnayage. Dimanche, une femme a été dénoncée à la gendarmerie pour avoir écoulé des faux billets à Ankidaondaona-Soamanjaka, de la commune d’Ampangabe, dans le district d’Ambohidratrimo. Elle a acheté des produis agricoles et a donné aux paysans des copies de vingt mille ariary. Certains ont heureusement reconnu qu’ils ont reçu d’elle des faux. Ayant appris les premières informations, les gendarmes ont immédiatement procédé à l’arrestation de la principale suspecte. Ils ont découvert sur elle cent trente-quatre imprimés de vingt mille ariary, soit d’un montant total de 2 680 000 ariary. Elle a été placée en garde à vue pendant que les gendarmes fouillaient son domicile. Six autres faux vingt mille ariary ont été trouvés chez elle. L’équipe judiciaire affirme être au cœur de l’investigation et essaiera de démasquer les coauteurs et complices de la femme dans cette affaire. « Ceux qui auront falsifié des billets de banque ou qui auront fait usage de ces billets contrefaits seront punis des travaux forcés à perpétuité », prévoit le Code pénal.