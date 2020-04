Transport aérien – L’Adema touchée en plein cœur

Le secteur aérien est le premier touché par la crise actuelle causée par la pandémie de covid-19. L’Adema, comme tous les acteurs du secteur sont dans l’expectative.

Une reprise lente et difficile. «Nous sommes très impactés par la situation actuelle, lance le directeur général de l’Adema Herison Andriamihafy. Comme il n’y a pas de trafic aérien, nous n’avons pas d’argent». C’est avec ces mots que le numéro un de l’Adema qui gère les aéroports de Madagascar, en dehors d’Ivato et de Nosy-Be, résume les difficultés auxquelles la société doit faire face. «Avec la fermeture du ciel, il y a eu une importante chute. Nous sommes en train de voir la tendance jusqu’en décembre. Nous sommes en train d’estimer les pertes. Mais ce que je peux dire c’est que cela se chiffre en plusieurs milliards d’ariary», souligne le DG qui précise que la situation actuelle touche les gestionnaires d’ aéroport dans le monde entier. Il indique que les analystes prévoient une reprise lente et difficile du secteur même après la crise sanitaire. «Les experts prédisent un retour à la normale à l’été 2021 la faute à plusieurs paramètres comme le pouvoir d’achat dans les pays émetteurs», indique Herison Andriamihafy.

Entreprise citoyenne

Pour faire à la situation, l’Adema essaie de réduire ses charges au maximum selon le DG qui écarte toutefois toute idée de chômage technique pour le moment. L’Adema emploie en tout deux cent cinquante personnes environ dont une centaine à Antananarivo. Le DG fait savoir par ailleurs que les aéroports en province continuent de fonctionner. «L’Adema reste en veille car même s’il n’y a pas de vol, il faut être opérationnel pour assurer la distribution des dons, des médicaments et des équipements ainsi que des officiels sur le terrain. Il y a un service minimum, le personnel est réquisitionné. Au niveau central, nous continuons à travailler pour faire passer la communication de l’Asecna vers les aéroports».

Pour ce qui est des projets de l’Adema concernant l’extension et la réhabilitation des aéroports, Herison Andriamihafy d’indiquer que le processus de partenariat se poursuit. «C’est difficile d’envisager le futur. Le futur est incertain actuellement. Tout le monde est dans l’expectative. On attend mais on continue à peaufiner les dossiers. Au moment de la reprise, on sera prêt à reprendre le processus», lance le DG.

Le DG s’est exprimé en marge de la remise de don que l’Adema a fait en faveur de la lutte contre le covid19. «Malgré les difficultés, l’Adema est avant tout une entreprise citoyenne. C’est dans ce sens qu’on a offert un don d’une tonne deux cent cinquante kilo de riz ».